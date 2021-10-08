После пожара на Амурском ГПЗ эвакуировали около 2,5 тысячи человек

Порядка 2,5 тысячи человек пришлось эвакуировать из-за взрыва газовоздушной смеси и последующего за ним пожара на Амурском газоперерабатывающем заводе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Пострадавших в результате взрыва, по предварительным данным, нет. С территории завода эвакуированы 2,5 тысячи человек», — заявил собеседник агентства.

Он рассказал, что в 03:20 пожар локализовали на площади 60 квадратных метров.

«Сработала штатная система пожаротушения, задвижки перекрыты, происходит остаточное возгорание газа», — добавил представитель экстренных служб.

При этом чуть позже в пресс-службе предприятия сообщили о полной ликвидации пожара на заводе.

Взрыв на строящемся Амурском газоперерабатывающем заводе произошел 8 октября. По неофициальным данным, горел детантен. Это устройство для преобразования внутренней энергии газа в механическую. Точная причина случившегося пока неизвестна. Роспотребнадзор не зафиксировал превышения вредных веществ в районе Амурского ГПЗ после взрыва.

По факту случившегося прокуратура начала проверку. Сайт newizv.ru добавил, что на предприятии подсчитывает ущерб от пожара.