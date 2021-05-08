После посещения кафе на Ямале отравились более 20 человек

В ЯНАО в городе Лабытнанги более 20 человек отравились после посещения одного из кафе. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении СК.

Один из местных жителей написал в соцсети, что после похода в кафе он и его друзья получили отравление и оказались в инфекционном отделении. В больнице он заметил и других людей со схожими симптомами. А после этого о таких же случаях после посещения этого кафе начали рассказывать и другие местные жители.

Следователи сообщили, что состояние всех обратившихся за помощью удовлетворительное. В прокуратуре Ямала рассказали, что в больницу попали 16 человек, среди них один несовершеннолетний. Еще восемь проходят амбулаторное лечение.

По сведениям от источника, владелец кафе на фоне жалоб закрыл его и пригласил санврачей. В региональном Роспотребнадзоре и Депздраве Ямала пока не комментировали ситуацию.

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