Днем 15 июня мама и ребенок выпали из окна в районе шоссе Энтузиастов в Москве. Как сообщил источник «360», женщина после падения находилась в сознании.

По данным источника, все случилось примерно около 13:35. Сначала упал ребенок, потом женщина. Женщина стонала, кричала, а ребенок не двигался. Пострадавшая была в сознании, подошел прохожий, ее посадил. Первая бригада помощи приехала через пять минут, потом полиция, потом еще одна скорая.

Перовская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследования обстоятельств девочка полутора лет на востоке Москвы.

«Под окнами жилого дома на шоссе Энтузиастов обнаружено тело двухлетнего ребенка с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Предварительно, мать, пытавшаяся удержать малолетнего, выпала вместе с ним с высоты третьего этажа», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Женщине оказали медицинскую помощь. По факту случившегося открыто уголовное дело, расследование продолжается.