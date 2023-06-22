Происшествия 22 июня 2023, 19:01 После падения лифта с людьми в Воскресенске начали проверку Подмосковный СК начал проверку после падения лифта с людьми в Воскресенске Telegram

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Доследственную проверку после падения лифта с людьми начали в Воскресенске. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале ГСУ СК РФ по Московской области.

В ведомстве отметили, что сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут работу на месте ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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«В результате произошедшего пострадали двое человек, с травмами различной степени тяжести они госпитализированы в медицинское учреждение», — добавили в пресс-службе СК.

Ранее о падении лифта в жилом доме сообщил источник «360». По его данным, лифт упал с пятого этажа в шахту в первом подъезде 14-этажного дома № 3 на улице Хрипунова. В результате произошедшего два человека получили травмы, их отправили в районную больницу.