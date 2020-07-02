После падения бутылки на ребенка в Красногорске начали проверки

Полиция и прокуратура Московской области начали проверку после того, как на девочку четырех лет выкинули стеклянную бутылку в Красногорске. Ребенок сейчас в реанимации.

Как выяснили в подмосковном МВД, на девочку выбросили пакет с мусором с 23 этажа дома № 5 на бульваре Космонавтов.

«В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили квартиру, в которой проживает женщина с восьмилетней дочерью и семилетним сыном. Она пояснила, что к ее сыну пришли его друзья шести, семи и восьми лет, один из которых выбросил пакет с мусором с балкона общего пользования на 23 этаже», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

К расследованию привлекли подразделение по делам несовершеннолетних. Они уже установили личности всех участников. Проводится проверка.

Свою проверку организовали и в прокуратуре Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пакет с мусором, в котором была стеклянная бутылка, выбросили на голову девочки 1 июля в микрорайоне Изумрудные Холмы Красногорска. Ребенка госпитализировали в Красногорскую ЦРБ, где ей сделали операцию, а потом поместили в реанимацию.