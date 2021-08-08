После отравления в поезде в больницы Кубани отправили 87 детей

В больницах Краснодарского края с кишечной инфекцией сейчас находятся 87 детей, которые ехали на поезде из Мурманска в Адлер на отдых. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24» со ссылкой на краевой Минздрав.

По данным ведомства, 67 детей положили в Туапсинскую ЦРБ № 1, 12 несовершеннолетних — в Апшеронскую ЦРБ, еще восемь детей — в Белореченскую ЦРБ. Всего на отдых в поезде ехали 246 детей. В Минздраве уточнили, что они находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

Накануне ехавшие на поезде из Мурманска в Туапсе в летний лагерь дети пожаловались на плохое самочувствие. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Специалисты изъяли пробы пищи и воды и допросили сопровождающих.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что массовое отравление детей вызвал норовирус второго типа. Глава ведомства Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль. Работники Роспотребнадзора начали эпидемическое расследование. Им предстоит выяснить все обстоятельства, при которых заболели дети.