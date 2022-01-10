После отравления алкоголем в больницы Югры поступили 8 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе в результате отравления алкоголем госпитализировали уже восемь человек. Об этом в департаменте здравоохранения региона сообщили РИА «Новости».

Врачи в Югре оказывают помощь восьмерым пострадавшим. Все они отравились в поселке городского типа Кондинское. Состояние двух из них врачи оценивают как крайне тяжелое. Еще трое в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о шести пациентах, доставленных в больницы после отравления суррогатом. Четверых, находившихся в тяжелом состоянии, транспортировали на вертолете в окружную больницу.

В региональном Следственном комитете ранее сообщили, что после употребления суррогатного алкоголя в Кондинском скончались восемь человек: шесть мужчин и две женщины. В рамках расследования в этом поселке уже задержали продавца и владельца магазина с контрафактом. В СК сообщали, что хозяин точки пытался скрыться в Тюмени, но уйти ему не удалось. Уголовное дело о смерти людей в результате сбыта незаконной продукции поставил на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.