Происшествия 02 декабря 2022, 19:06 После обстрела Донецка пострадали два человека МЧС ДНР: два человека пострадали из-за пожара после обстрела в центре Донецка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Из-за пожара, вспыхнувшего в центре Донецка в результате обстрела, пострадало два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС ДНР.

Снаряд упал на улице Челюскинцев в Ворошиловском районе города, загорелся легковой автомобиль.

Реклама

«Кроме этого, на месте обстрела обнаружено двое пострадавших. Им в оперативном порядке оказывают медицинскую помощь сотрудники скорой», — говорится в сообщении спасателей.

Реклама

По сообщению МЧС, пожар уже ликвидировали.

ВСУ сегодня, 2 декабря, практически весь день обстреливают Донецк. По Киевскому и Ворошиловскому районам прилетели 10 ракет из установки «Град». Очевидцы сообщали о прямом попадании в гастроном «Москва». Кроме этого, под обстрел попал маршрутный автобус № 17 возле ТЦ «Донецк Сити». Раненым оказывают медицинскую помощь.

Украниские боевики также атаковали другой крупный город Донецкой Народной Руспеблики — Макеевку.