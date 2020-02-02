После обрушения спорткомплекса в Петербурге возбудили дело

Спорткомплекс в Петербурге собирались снести, чтобы на этом месте построить новую арену к чемпионату мира по хоккею 2023 года.

31 января при срезке металлических опор крыши обрушилась большая часть комплекса. Погиб 29-летний рабочий Матвей Кучеров из Петрозаводска. Он не успел добежать до люльки подъемника.

Вместе с напарником Кучеров получил команду выйти из люльки на крышу и вести работы там. Страховочного троса у высотников при себе не было, следует из записи их разговора. За выход работникам пообещали заплатить по 8 тысяч рублей.

СКК «Петербургский» был построен рядом с Московским парком Победы. Спорткомплекс открыли в 1980 году, в августе 2019 года закрыли на реконструкцию.

На снос и постройку нового здания потратят 20 миллиардов рублей. Половину суммы выделит город, половину — компания «СКА Арена». Новый стадион станет домашней ареной для петербургской хоккейной команды СКА.