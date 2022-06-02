После наезда автобуса на остановку в Химках пострадали 10 человек

В Химках в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадали более 10 человек. На место аварии прибыли сотрудники ДПС и несколько машин скорой помощи, в том числе реанимобиль.

Рейсовый автобус № 851 влетел в остановку «Родионово» на Ленинградском шоссе, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Пострадавших, по первоначальным данным, было шестеро. Позже ТАСС заявил о 10 получивших травмы.

«Водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо, и он потерял сознание», — сообщило о предполагаемой причине ДТП в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Москвы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что пострадали 10 пассажиров автобуса. Их госпитализировали с нетяжелыми травмами. Всего в салоне было 20 человек.

На остановке, добавили в ГИБДД, в момент наезда находились люди. Среди них пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснят обстоятельства аварии. По факту ДТП уже начали проверку.