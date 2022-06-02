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    02 июня 2022, 20:32

    После наезда автобуса на остановку в Химках пострадали 10 человек

    МВД по Москве: в Химках при наезде автобуса на остановку пострадали 10 человек

    Александра Ломейко, Алла Морген, Дарья Шмелева

    В Химках в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадали более 10 человек. На место аварии прибыли сотрудники ДПС и несколько машин скорой помощи, в том числе реанимобиль.

    Рейсовый автобус № 851 влетел в остановку «Родионово» на Ленинградском шоссе, сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Пострадавших, по первоначальным данным, было шестеро. Позже ТАСС заявил о 10 получивших травмы.

    «Водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо, и он потерял сознание», — сообщило о предполагаемой причине ДТП в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Москвы.

    В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что пострадали 10 пассажиров автобуса. Их госпитализировали с нетяжелыми травмами. Всего в салоне было 20 человек.

    На остановке, добавили в ГИБДД, в момент наезда находились люди. Среди них пострадавших нет.

    Сотрудники Госавтоинспекции выяснят обстоятельства аварии. По факту ДТП уже начали проверку.