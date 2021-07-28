После месяца лечения от пневмонии в Ульяновске умер ребенок, мать которого умолчала о положительном ВИЧ-статусе

В Ульяновске в больнице умер восьмилетний мальчик. Его лечили от пневмонии, однако оказалось, что у него ВИЧ. Его мать не рассказала врачам о своем положительном статусе, написал Life.

Ребенок поступил в больницу около месяца назад с диагнозом «двусторонняя пневмония». Поражение легких составляло 75%, но тест на ковид был отрицательным. Лечение не давало результатов, в начале июля ребенка подключили к аппарату ИВЛ.

После этого медики узнали, что мать ребенка обладает положительным ВИЧ-статусом. Ребенок с рождения состоял на учете в СПИД-центре из-за контакта с матерью, ранее у него не выявили вирус. Однако 9 июля врачи провели тест и выяснили, что у мальчика ВИЧ-инфекция В4. Лечение скорректировали и добавили антиретровирусную терапию, однако через несколько дней ребенок скончался.

Мать мальчика рассказала медикам, что не принимала лекарства с должной регулярностью. Помимо сына у нее есть еще четыре дочери.