СК РФ возбудил дело после массового отравления детей в поезде Мурманск — Адлер. В больницу с кишечным отравлением попали 20 детей.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

По предварительным данным, дети начали жаловаться на отравление ночью 6 августа. После этого было организовано медицинское наблюдение за детьми. В итоге 20 ребят доставили в больницы Белореченска и Апшеронска.

Обстоятельства и причины отравления детей сейчас выясняет следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте.

Специалисты уже изъяли пробы пищи и воды, назначили экспертизы и допросили людей, которые сопровождали детей. Расследование уголовного дела продолжается.