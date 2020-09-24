После крушения самолета «Бекас» в Тамбовской области начали проверку

Следственный комитет начал проверку на месте крушения легкомоторного самолета в Тамбовской области. По предварительной информации, причиной падения могло стать проведение в регионе агрохимических работ.

«По предварительным данным, в вечернее время 11 сентября 2020 года при проведении агрохимических работ потерпел крушение легкомоторный самолет „Бекас“», — сообщили «360» в пресс-службе столичного межрегионального следственного управления на транспорте.

Сейчас следователи начали доследственную проверку по факту крушения самолета. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.

Падение произошло 11 сентября под Тамбовом, недалеко от села Никольского Мичуринского района. В результате крушения погиб пилот воздушного судна.

Ранее стало известно о крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. В результате погибли два человека. Все произошло в деревне Душоново городского округа Щелково.