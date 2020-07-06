После крушения Ми-2 в Ростовской области начали проверку

Обстоятельства крушения вертолета Ми-2 в Ростовской области проверит прокуратура. При аварии погиб один человек, еще один пострадал. Мужчину отправили в больницу.

Проверку организовала Южная транспортная прокуратура, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Представитель регионального ГУ МЧС России уточнил, что в момент крушения в винтокрылой машине находились два человека. Одному выжить не удалось.

Пострадавший получил перелом ноги, ссадины и ушибы. Сейчас он находится под присмотром врачей.

Вертолет Ми-2 разбился утром 6 июля, когда обрабатывал рисовые поля в поселке Кирсалово. Предварительно установлено, что у воздушного судна отказал двигатель. Жертвой крушения стал один человек.

На месте происшествия работают около 20 спасателей. Вертолет пришлось вытаскивать из воды при помощи специальной техники под присмотром пожарных.