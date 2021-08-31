После конфликта с коллегами у петербургского таксиста сгорела машина

Таксист лишился автомобиля после конфликта с другими таксистами в аэропорту Пулково. Он уверен, что это был поджог, сообщили «Невские новости».

Ночью 30 августа полицейские приехали на Планерную улицу после сообщения о горящем автомобиле Mercedes. Машина принадлежала 57-летнему таксисту. Он рассказал, что ранее у него возник конфликт с другими таксистами возле аэропорта. Водитель уверен, что машину подожгли намеренно. Полиция разбирается в произошедшем.