Происшествия 09 августа 2023, 12:21 После хлопка газа в Махачкале потребовалась эвакуация 150 человек Спасатели МЧС России эвакуировали из дома в Махачкале после хлопка газа 150 человек Соцсети

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На улице Айвазовского в Махачкале хлопок газа повредил несколько квартир. Спасатели эвакуировали 150 жильцов, в том числе 35 детей, сообщило МЧС России.

Хлопок газовоздушной смеси без возгорания случился на четвертом этаже многоквартирного дома. Пострадали шесть человек, одного из них госпитализировали. Остальные отказались от медпомощи.

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«Спасатели МЧС России эвакуировали 150 человек, из них 35 детей. Обследуют пострадавшие квартиры», — сообщили в ведомстве.

Жильцов дома осмотрели медики и психологи. К работе на месте происшествия привлекли 75 человек и 22 единицы техники. Последствия хлопка газа показали «Известия». Ударная волна выбила стекла на всех этажах лестничной площадки, в окнах и на балконах квартир. Прокуратура Дагестана начала проверку в части соблюдения правил эксплуатации газового оборудования.