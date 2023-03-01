Происшествия 01 марта 2023, 10:11 После хакерской атаки в России решили отложить плановую проверку систем оповещения МЧС России отложило всеобщую проверку систем оповещения после хакерской атаки РИА «Новости»

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Утром 1 марта в России планировали провести комплексную проверку систем оповещения, но после очередной хакерской атаки ее отложили на неопределенный срок. О таком решении МЧС агентству «Интерфакс» сообщили в администрации Томской области.

Всероссийскую комплексную проверку готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов запланировали 1 марта, в Международный день гражданской обороны. Однако перед мероприятием региональные управления МЧС предупредили об отмене.

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Администрация Томской области уточнила агентству, что проверку перенесли на неопределенный срок по всей России. В МЧС Татарстана журналистам заявили, что хакерские атаки на инфраструктуру связи устроили не только 28, но и 22 февраля.

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Злоумышленники, по данным МЧС России, взломали серверы радиостанций и телеканалов, и в некоторых регионах в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин сказал, что доступ к серверам могли получить удаленно и заранее заменить файл для трансляции, а не делать это в прямом эфире.