Происшествия 12 февраля 2024, 12:04 После гибели троих детей в ДТП с поездом на Ставрополье возбудили дело СК возбудил дело после гибели 3 детей в ДТП на переезде в Ставропольском крае Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / Telegram

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Уголовное дело возбудили после гибели троих детей при столкновении товарного поезда и легковушки в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Смертельное ДТП произошло 11 февраля на восьмом километре перегона Светлоград — Мокрая Буйвола на регулируемом железнодорожном переезде с автоматической светофорной сигнализацией.

За рулем легковой машины, которая столкнулась с грузовым поездом, находился 35-летний мужчина. В салоне вместе с ним были женщина 1992 года рождения, два мальчика 2012 и 2015 годов рождения, а также девочка 2021 года рождения.

Дети погибли на месте ДТП, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Мужчину, по данным МЧС, также передали врачам.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Выяснение всех обстоятельств случившегося продолжается.