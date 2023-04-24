Происшествия 24 апреля 2023, 09:51 После гибели трех мужчин в порту на Сахалине возбудили дело Дело о нарушении требований охраны труда возбудили после смерти мужчин в порту на Сахалине РИА «Новости»

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После гибели трех мужчин на судоремонтном предприятии в Корсаковском морском ремонтном порту Сахалинской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, в понедельник, 24 апреля, в порту выполняли работы пятеро сотрудников. Они обследовали затопленную баржу.

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В результате произошло ЧП. Трое мужчин погибли, двоих достали из воды и доставили в больницу.

Следователи возбудили дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Они продолжают устанавливать все обстоятельства и причины случившегося.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, люди могли погибнуть от удушья, когда спустились во внутреннее невентилируемое помещение дока, чтобы проверить его на наличие течей.