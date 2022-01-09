После гибели семьи с детьми при пожаре под Костромой возбудили дело

Семья с детьми погибла при пожаре в частном доме в городе Шарья Костромской области. СК возбудил уголовное дело.

По данным ведомства, возгорание в доме произошло сегодня около 01:00 ночи. . Во время тушения пожара и разбора завалов спасатели обнаружили тела пяти человек. Среди погибших есть два ребенка. им было 5 и 9 лет.

Уголовное дело открыли по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи назначили ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинские исследования для установлению причин смерти людей. Все обстоятельства случившегося уточняются.