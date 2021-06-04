После гибели ребенка в результате падения из окна в Москве заведено уголовное дело

Следователи открыли уголовное дело после гибели ребенка в Москве. Он выпал из окна жилого дома на северо-востоке города. Об этом сообщили в столичном главке СК России.

Дело открыто по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следствие выяснило, что вечером 3 июня около жилого дома на Студеном проезде обнаружено тело ребенка 2017 года рождения с повреждениями, которые характеры для падения с большой высоты. Оказалось, что ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал из окна седьмого этажа.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. На допрос вызваны родные, соседи другие возможные свидетели. Расследование дела продолжается.

Прокуратура Москвы также проводит проверку. По итогам специалисты дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей. Также будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних. Возможно, будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.