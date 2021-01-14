После гибели пяти человек при пожаре в Хабаровске возбудили дело

Следователи выяснят причины и обстоятельства гибели семьи из Хабаровска при пожаре в многоэтажке. Из огня не выбрались пять человек — муж с женой, их дети и отец погибшей женщины.

После произошедшей в ночь на 14 января трагедии СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Работу на месте происшествия ведет следственно-оперативная группа и криминалисты. Специалисты проведут осмотр и изымут предметы и вещи, которые имеют какое-либо значение для следствия.

Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Они дадут оценку и сотрудникам органов системы профилактики, которые обязаны контролировать надлежащие и безопасные условия содержания несовершеннолетних. Погибшая семья, по предварительной информации, на учете как неблагополучная не состояла.

Погибшие жили на втором этаже девятиэтажного дома. Вызов о пожаре поступил спасателям около 03:30, пламя полностью ликвидировали спустя полтора часа.