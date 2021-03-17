После ДТП с автобусом под Рязанью два человека оказались в реанимации

Два человека попали в реанимацию после аварии на федеральной трассе М-5 «Урал». Там опрокинулся пассажирский автобус, которые ехали из Москвы в Пензу.

ДТП произошло ночью 17 марта на 226-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Спасском районе Рязанской области около поселка Ушаково. Автобус Setra занесло, после чего он опрокинулся.

По данным ГУ МЧС по региону, в салоне находились 58 человек. Из них 18 получили травмы. Шесть пассажиров госпитализировали.

«Двое из шести человек находятся в реанимации, еще четверо — в других отделениях», — сообщили ТАСС в Областной клинической больнице Рязани. -

По данным телеканала «Россия-24», предварительная причина случившегося — водитель не справился с управлением. Не исключено, что он мог заснуть за рулем.

На месте работают полиция и спасатели. Ликвидацией последствий ДТП занимаются 35 человек и 16 единиц техники. Все обстоятельства случившегося выясняются. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области, движение на данном участке дороги уже восстановлено.