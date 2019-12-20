После ДТП с 4 погибшими полицейскими на Алтае возбудили дело. Видео

По предварительным сведениям следствия, вечером 19 декабря на трассе в Алейском районе столкнулись Toyota Corolla Fielder и «ВАЗ 21074». Установлено, что иномарка пошла на обгон и выехала на встречку, где и столкнулась с отечественным автомобилем.

«В результате ДТП четверо полицейских погибли на месте происшествия, одна из сотрудниц госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, погиб находящийся в гражданском автомобиле пассажир, водитель и другой пассажир также госпитализированы», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Сейчас на месте смертельной аварии продолжают работать эксперты. К расследованию привлечены следователи-криминалисты регионального СК. Правоохранителям предстоит восстановить полную картину произошедшего. Для этого необходимо осмотреть автомобили, изъять и изучить записи видеорегистраторов.

В региональной полиции назвали имена погибших сослуживцев. Это сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» лейтенант полиции Александр Кирдиянов, капитан Ольга Саратовкина, майор Константин Креймер, подполковник Ольга Борисова.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Александр Лаас, руководство Главного управления, Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, личный состав органов внутренних дел края выразили свои соболезнования родным и близким погибших в смертельной аварии.