Происшествия 17 ноября 2023, 17:33 После драки на стройке в Москве задержали 139 человек ТАСС: после драки на стройке в Москве 139 человек доставили в полицию РИА «Новости»

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После драки на московской стройке в полицию доставили 139 человек, а 76 из них привлекли к ответственности по административной статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы главка Москвы Владимира Васенина.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело.

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Предварительно стало известно о том, что 16 ноября между рабочими возник конфликт, который перерос в потасовку. Двум участникам драки потребовалась медицинская помощь. О причинах конфликта информации не поступало.

Ранее очевидцы рассказали «360» о массовых задержаниях рабочих на стройке в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Они увидели толпу мужчин, некоторые из которых были вооружены арматурой.

А у кафе в центре Москвы жестоко избили человека. Потасовка произошла между двумя мужчинами. После драки одного из них доставили в больницу — по предварительным данным, ему нанесли тяжкий вред здоровью.