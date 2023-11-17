17 ноября 2023, 17:33
После драки на стройке в Москве задержали 139 человек
ТАСС: после драки на стройке в Москве 139 человек доставили в полицию
После драки на московской стройке в полицию доставили 139 человек, а 76 из них привлекли к ответственности по административной статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы главка Москвы Владимира Васенина.
В связи с произошедшим возбудили уголовное дело.
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Предварительно стало известно о том, что 16 ноября между рабочими возник конфликт, который перерос в потасовку. Двум участникам драки потребовалась медицинская помощь. О причинах конфликта информации не поступало.
Ранее очевидцы рассказали «360» о массовых задержаниях рабочих на стройке в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Они увидели толпу мужчин, некоторые из которых были вооружены арматурой.
А у кафе в центре Москвы жестоко избили человека. Потасовка произошла между двумя мужчинами. После драки одного из них доставили в больницу — по предварительным данным, ему нанесли тяжкий вред здоровью.
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Москва 2023
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