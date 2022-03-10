После ЧП с битумом в Пензе задержали директора предприятия

Второе уголовное дело завели после разгерметизации резервуара с битумом в Пензе, где погибли два работника. Задержан директор предприятия, сообщило региональное управление СК РФ.

Второе уголоное дело возбудили из-за нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего смерть двух человек.

«По подозрению в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть двух человек, в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор акционерного общества, с его участием проводятся следственные действия. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — уточнили в ведомстве.

Первое уголовное дело возбудили после ЧП на улице Антонова в Пензе — там случилась разгерметизация резервуара, которая привела к разливу хранившегося в нем битума. Жертвами происшествия стали двое работников. Еще восьми людям потребовалась помощь медиков, они госпитализированы.

Первое уголовное дело было возбуждено о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. С таким сообщением выступили в пресс-службе Следственного управления СК. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.

По некоторым данным, жертвами случившегося стали уже три человека. В ликвидации ЧП участвуют 25 человек и шесть единиц спецтехники. Очевидцы говорили, что повсюду был запах горелого. По одной из версий, причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса при перекачке битума.