После бунта в иркутской колонии ввели режим ЧС

В самой колонии, где и произошел бунт заключенных и последующий пожар, ввели режим чрезвычайной ситуации. Сейчас там работает Следственный комитет. Предварительный зачинщик находится в одном из СИЗО, с ним в ближайшее время встретятся работники Общественной наблюдательной комиссии, которая занимается вопросами соблюдения прав человека в колониях .

По словам Антипенко, в регионе создан штаб, куда вошли активисты организации «Сибирь без пыток». Правозащитники собираются провести свое, объективное расследование и выяснить настоящие причины бунта.

Один из организаторов штаба Павел Глущенко рассказал, что родственники осужденных 15-й колонии за всей информацией могут обращаться к правозащитникам.

Бунт среди заключенных в колонии Ангарска Иркутской области произошел 9 апреля. Предварительно, виновником стал один из осужденных. На следующий день в колонии загорелось одно из хозяйственных помещений, один заключенный погиб. Дело — на контроле Генеральной прокуратуры России.