Эксклюзив 11 января 2024, 17:40 «Пошло не по плану». Курская школа хотела замять случай с падением девочки под пол Источник «360»: школа в Курской области хотела замять случай с падением девочки

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Администрация Кореневской школы № 1 в Курской области хотела замять случай с падением девочки под пол. Об этом «360» сообщили родители учеников образовательного учреждения.

По их словам, после случившегося на девятиклассницу начались нападки со стороны администрации и учителей.

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«Да теперь будут девочку в оценках занижать. <…> Не дай бог, чтобы гнобить не начали. Школа хотела, чтобы этот инцидент не вышел за пределы <…>, но у них пошло не по плану», — рассказал один из родителей.

После падения девочка осталась цела, но заработала синяки и ссадины.

«Началась травля со стороны учителей и администрации школы в сторону девочки», — подтвердила еще одна собеседница «360».

Минобразования Курской области начало проверку по факту падения школьницы под пол. В ведомстве сообщили, что отверстие в полу было технологическим, однако школа обязана была обеспечить безопасность учеников.