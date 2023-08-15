Эксклюзив 15 августа 2023, 12:01 «Пошли смотреть пожар — и АЗС взорвалась». Житель Махачкалы рассказал о ЧП в городе Житель Махачкалы: многие пострадали при взрыве, когда решили посмотреть на пожар

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Когда на АЗС в Махачкале произошел пожар, вокруг было очень много людей. Кто-то пытался помочь тушить, кто-то просто пришел посмотреть на происходящее. Именно в этот момент взорвалась заправка, рассказал «360» местный житель.

«Здесь постоянно бывают пробки. И вчера тоже. Когда произошел большой взрыв, все сметало. Тут есть недалеко торговый комплекс, даже до него град осколков долетел», — поделился мужчина.

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По словам собеседника «360», сам он не пострадал. Только дома выбило окна. Местный житель добавил, что район взрыва — очень оживленное место, рядом расположены станции техобслуживания.

«Это очень живое место, пробка была и вчера. Люди говорят, тут и микроавтобусы с детьми были. И все пошли смотреть на этот пожар. И АЗС взорвалась», — добавил он.

По последним данным, число жертв взрыва достигло 35 человек. Семьям погибших окажут помощь — выплатят по миллиону рублей. Также средства предоставят пострадавшим. Деньги выделят из резервного фонда Дагестана.