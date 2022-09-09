Эксклюзив 09 сентября 2022, 16:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Судимого за убийство и поджог матери жителя Городца вновь задержали. В этот раз — за домогательства к детям Правоохранители задержали в Городце мужчину, убившего маму и пристававшего к детям РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранители Нижегородской области задержали жителя Городца, ранее судимого за убийство матери. В последнее время соседи жаловались на земляка за домогательства к детям. Сосед арестованного мужчины в интервью «360» сказал, что задержанного сложно назвать человеком.

«У него в голове непонятно что. Его нужно изолировать из общества и приговорить к пожизненному сроку», — поделился он.

Реклама

По его словам, с мамой нельзя поступать так, как поступил судимый мужчина. Собеседник «360» заявил, что сам за родителя встал бы горой даже перед главой государства.

Реклама

Также он отметил, что арестованный был поздним ребенком.

«Мама его родила в 35 лет. А отец тоже был непорядочным человеком. Часто пил и пропадал вне дома», — рассказал собеседник «360».

Самого арестованного также нередко замечали в нетрезвом состоянии. Собеседник «360» отметил, что его сосед пил и употреблял запрещенные вещества. Эти привычки, как и другие непристойные наклонности, арестованный перенял у отца, предположил мужчина.

Также собеседник «360» сообщил, что мужчину замечали за непристойным поведением в школе. Об этом он узнал со слов дочери.

«Она рассказывала, что сосед подглядывал в туалеты, рассматривал там все», — сказал сосед задержанного.

Кроме того, он подтвердил информацию о других случаях домогательства к совершеннолетним со стороны мужчины. По словам собеседника «360», однажды задержанный раздел ребенка женщины, которая пришла к нему помыться. Также сосед арестованного сообщил о случаях приставания к детям на игровой площадке.

«Он сначала нашкодит, а потом скрывается на месяц-другой», — добавил собеседник «360».

По его словам, арестованный проявлял повышенное внимание и к детям, и к женщинам.

0 0 0 0 0 0