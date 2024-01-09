Происшествия 09 января 2024, 20:55 Посетителя ТЦ в Петербурге избили из-за вопроса о ценниках «112»: охранники магазина в Петербурге избили посетителя Unsplash

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Охранники торгового центра в Санкт-Петербурге избили посетителя после вопроса о несоответствии ценников и реальной стоимости товаров, сообщил Telegram-канал «112». По словам жены мужчины, затем его задержали сотрудники Росгвардии.

Конфликт завязался между с мужчиной и женщиной на кассе, когда она не смогла объяснить ему причину несоответствующей цены и отказалась звать администратора. Покупатель заявил, что приобретет товар исключительно по стоимости на ценнике, после чего женщина обратилась к охранникам.

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Сотрудники охраны атаковали мужчину, когда он вместе с женой покидал магазин. Избиение произошло на эскалаторе: по словам супруги, пострадавший сильно ударился головой, у него началось кровотечение.

По информации Telegram-канала, правоохранительные органы вызвали и потерпевший, и сотрудники магазина. В результате мужчину увезли для выяснения обстоятельств, в отдел к нему приехала скорая помощь.

Ранее конфликт между посетителем и охранником произошел в московском магазине. Пришедший за покупками мужчина ударил сотрудника охраны.