17 января 2020, 18:15
Посетителя петербургского кафе ударили кружкой по голове и ранили в шею
В одном из петербургских кафе задержали дебошира, который устроил потасовку и ранил посетителя. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что драка произошла в одном из заведений на Двинской улице в Кировском районе. Между двумя посетителями вспыхнула ссора, переросшая в потасовку. В какой-то момент один из участников конфликта стукнул оппонента кружкой по голове и ранил его в шею осколком стекла. Работники кафе вызвали сотрудников вневедомственной охраны, которые задержали нападавшего и передали его полицейским. Пострадавшего госпитализировали.