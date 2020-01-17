Посетителя петербургского кафе ударили кружкой по голове и ранили в шею

Уточняется, что драка произошла в одном из заведений на Двинской улице в Кировском районе. Между двумя посетителями вспыхнула ссора, переросшая в потасовку. В какой-то момент один из участников конфликта стукнул оппонента кружкой по голове и ранил его в шею осколком стекла. Работники кафе вызвали сотрудников вневедомственной охраны, которые задержали нападавшего и передали его полицейским. Пострадавшего госпитализировали.