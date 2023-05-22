Эксклюзив 22 мая 2023, 11:44 Посетителя грузинского ресторана чуть не зарезали в Петербурге Полиция Петербурга завела дело после драки с поножовщиной в ресторане на Садовой улице

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В ресторане «Хочу харчо» в Санкт-Петербурге ссора посетителей закончилась поножовщиной. Скорая увезла одного из участников конфликта в больницу в тяжелом состоянии. Об этом «360» рассказал источник.

«38-летний мужчина, который уже не раз был судим, громко ругался с собутыльником, используя ненормативную лексику. Такая обстановка в заведении возмутила 24-летнего гостя — бывшего футбольного вратаря в юниорских лигах», — уточнил источник.

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Он отметил, что словесная перепалка быстро переросла в драку. Один из участников потасовки набросился на экс-вратаря с ножом. Спортсмена с проникающими ранениями груди и плеча госпитализировали. Врачи оценили состояние парня как тяжелое.

Оба нападавших задержаны. Одного скрутила вневедомственная охрана, другого — сотрудники полиции. Дело возбудили по статье о покушении на убийство.

В начале мая застолье в Гатчинском районе Ленобласти закончилось поножовщиной. Одного из членов пьяной компании убили.