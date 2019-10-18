Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления
В Екатеринбурге задержали уроженца Ростовской области, который при попытке ограбления банка застрелил одного из посетителей. Погибший попытался остановить преступника, передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По словам руководителя пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, в офис банка ворвался вооруженный обрезом мужчина. Он выстрелил по видеокамере, установленной в помещении, и потребовал у сотрудников банка деньги.
Один из посетителей попытался помешать грабителю, но получил смертельное ранение. В итоге другим посетителям удалось задержать злоумышленника и передать его прибывшим сотрудникам ЧОП, те в свою очередь отдали его стражам порядкам. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.