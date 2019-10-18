Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

По словам руководителя пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, в офис банка ворвался вооруженный обрезом мужчина. Он выстрелил по видеокамере, установленной в помещении, и потребовал у сотрудников банка деньги.

Один из посетителей попытался помешать грабителю, но получил смертельное ранение. В итоге другим посетителям удалось задержать злоумышленника и передать его прибывшим сотрудникам ЧОП, те в свою очередь отдали его стражам порядкам. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.