Эксклюзив 07 февраля 2023, 12:11 Посетители ресторана в Петербурге подрались из-за национальной неприязни

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В Петербурге в одном из ресторанов Tokio-City произошла драка между посетителями. Как рассказал источник «360», конфликт произошел на почве национальной неприязни.

Два азербайджанца спокойно сидели за столом. По соседству сидели двое славян. В какой-то момент между мужчинами начался спор. По словам очевидца, один из русских посетителей назвал азербайджанца «черным».

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Иностранные гости пересели на другое место, но обидчики стали издалека бросать в их сторону нецензурные слова. Последней каплей стало упоминание «матери». Азербайджанцы больше не смогли терпеть оскорбления и бросились с кулаками на оппонентов.

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Ранее между студентами из Казахстана и арабских стран Уральского Федерального университета Екатеринбурга произошла массовая драка. Местом выяснения отношений стало общежитие вуза. В результате юноши выбили стекла, двери, сломали огнетушители. Причиной драки стала девушка.