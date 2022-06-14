14 июня 2022, 15:06
Посетители ресторана напали на полицейских в Ленобласти
Полицейские пытались задержать пьяного дебошира в ресторане Ленобласти, в результате чего на них напали еще несколько посетителей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Санкт-Петербурга.
Сотрудники ресторана вызвали полицию из-за агрессивного поведения пьяного мужчины. Во время задержания он стал сопротивляться, и за него заступились еще несколько человек. Один из правоохранителей выстрелил в воздух, чтобы остановить драку.
В итоге двоих мужчин задержали и оставили в отделение полиции. Ведомство проведет проверку из-за применения полицейским оружия.