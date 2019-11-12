Посетители бара в Ставрополе избили его хозяйку и написали на нее заявление

4 ноября в бар «Пивной гараж» зашла группа молодых людей. Сначала они хотели взять пиво в долг, мотивируя это тем, что знакомы с владелицей заведения. Женщина отказала им, после чего посетители согласились платить. Потом мужчины стали бесплатно брать закуску, ломать барную стойку и избили хозяйку заведения.

По данным издания, потерпевшая обратилась в полицию. Но выяснилось, что нападавшие подали на нее встречный иск, в котором указали, что она сама избивала посетителей стулом и огнетушителем и якобы повредила одному из них зрение.