Происшествия 01 апреля 2023, 01:13 Посетители отравили кондора Кузю в Московском зоопарке Директор Московского зоопарка Акулова: кондора Кузю спасают после «угощения» посетителей Pxhere

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Питомец Московского зоопарка кондор Кузя едва не погиб после «угощения» неизвестных посетителей. Птицу нашли лежащей в поилке, она не поднимала головы и дергалась в судорогах, сообщила в своем Telegram-канале директор учреждения Светлана Акулова.

«Мы предполагаем, что кто-то из посетителей его отравил: наши сотрудники неоднократно замечали попытки людей просунуть птицам через решетку какую-то еду», — написала Акулова.

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Кузя был немедленно отправлен в ветеринарный корпус. Ему сделали промывание желудка, гастроскопию и поставили капельницы. Кондор находится в очень тяжелом состоянии, ему после «угощения» предстоит долгая реабилитация.

Людей, отравивших доверчивого и беззащитного питомца, пытаются вычислить сотрудники службы безопасности. Они просматривают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить личности причастных к этому происшествию.

Директор зоопарка призвала посетителей не кормить животных.

«В очередной раз напоминаю: кормление животных на территории зоопарка строго запрещено, за исключением особо оговоренных случаев (контактная площадка и автоматы с кормом на берегах прудов)! Не подвергайте риску наших питомцев», — написала Светлана Акулова.

Ранее сообщалось, что белый медведь по кличке Диксон, находящийся на реабилитации в Московском зоопарке, стал чаще гулять — теперь у посетителей появилось больше шансов увидеть его в уличном вольере.