Происшествия 13 августа 2023, 19:14 Посетители московского кафе «Сыто Пьяно» пожаловались на тараканов — СМИ Shot: таракан ползал по меню в московском кафе «Сыто Пьяно» Фото: freepik.com

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В Москве гостю кафе «Сыто Пьяно» испортил аппетит ползающий таракан. При этом насекомое заметили прямо на меню, сообщили в Telegram-канале Shot.

Авторы статьи уточнили, что в Москве рядом со станцией метро «Бауманская» в кафе «Сыто Пьяно» посетитель увидел таракана на обложке меню. Он запечатлел его на камеру смартфона, отправил в СМИ. Также клиент сообщил о таракане официанту, выразив свое недовольство. Тот связался с менеджером и ситуацию удалось уладить.

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По словам автора ролика, менеджер заведения за «доставленные неудобства» извинился, сделав комплимент в виде алкогольного сета.

Терапевт Тарасенко рассказал, что тараканы могут быть опасны частыми аллергическими реакциями. В редких случаях они могут вызывать серьезные заболевания.