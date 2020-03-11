11 марта 2020, 17:12
Посетители магазина в Пермском крае не могли выйти из помещения во время задымления — видео
Произошло задымление в одном из торговых центров в Пермском крае. Посетители одного из магазинов не могли выйти, так как все выходы были заперты, и им пришлось выбить дверь. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По данным сайта Nation News, были заблокированы и основной выход, и запасной. Охранник мешал людям выбить дверь. По рассказам очевидцев, в итоге им это все же удалось и они благополучно покинули магазин.