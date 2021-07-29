Посетители казанского ТЦ устроили потасовку с охранниками

В Казани два посетителя ТЦ устроили потасовку с охранниками. Теперь этот случай будет расследовать полиция. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Полицейские Казани устанавливают обстоятельства конфликта, произошедшего в одном из ТЦ. В ходе мониторинга СМИ была выявлено видео, на которой зафиксирована потасовка между сотрудниками службы безопасности одного ТЦ и посетителями», — сообщил представитель УМВД по Казани.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. На странице в instsgram Ttarstan.news была опубликована запись. На ней видно, как охранники повалили мужчину на пол. Другой посетитель пытается его освободить. Все это время кричит женщина и просит отпустить молодого человека. В какой-то момент задержанный выбегает из торгового центра. Но охранники догоняют его и волокут в служебное помещение. Вокруг собралась толпа, люди жестко матерились.

По предварительным данным, охранники среагировали на нецензурную речь двух посетителей, которые, по их словам, вели себя агрессивно и размахивали руками. В отношении одного молодого человека составлен административный протокол.