Посетители кафе в Астрахани упали в подвал

По информации «Газеты.ru», происшествие случилось в Трусовском районе Астрахани. Спасатели заявили, что в момент инцидента в заведении находились 14 человек. Среди них был несовершеннолетний.

«Обрушение пола на площади 10 кв. м. (с первого этажа в подвал) произошло в Трусовском районе Астрахани в кафе „Мечта“. В кафе находилось 14 человек, в том числе ребенок. Пострадали при обрушении четверо взрослых, они госпитализированы», — отметили в пресс-службе.

Медики диагностировали четырем посетителям, которые провались в подвал, травмы различной степени тяжести.

На место обрушения прибыли пожарно-спасательные подразделения. Также сейчас там работают сотрудники полиции и медицинской помощи.

Детали, причины и виновные случившегося пока не известны.