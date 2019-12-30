30 декабря 2019, 18:53
Посетители кафе в Астрахани упали в подвал
В понедельник, 30 декабря, пол одного из кафе в городе Астрахань обрушился вместе с посетителями. Клиенты заведения оказались в подвале. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Астраханской области.
По информации «Газеты.ru», происшествие случилось в Трусовском районе Астрахани. Спасатели заявили, что в момент инцидента в заведении находились 14 человек. Среди них был несовершеннолетний.
«Обрушение пола на площади 10 кв. м. (с первого этажа в подвал) произошло в Трусовском районе Астрахани в кафе „Мечта“. В кафе находилось 14 человек, в том числе ребенок. Пострадали при обрушении четверо взрослых, они госпитализированы», — отметили в пресс-службе.
Медики диагностировали четырем посетителям, которые провались в подвал, травмы различной степени тяжести.
На место обрушения прибыли пожарно-спасательные подразделения. Также сейчас там работают сотрудники полиции и медицинской помощи.
Детали, причины и виновные случившегося пока не известны.