Посетители кафе устроили стрельбу в Тюменской области
В Тобольске (Тюменская область) между двумя посетителями кафе вспыхнула ссора, закончившаяся стрельбой из травматического оружия. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным информагентства, стычка произошла между посетителями кафе «Две звезды». К выяснению отношений присоединились их знакомые, у одного из которых оказался травматический пистолет. Он достал оружие и выстрелил. В результате два человека пострадали. Одного доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.