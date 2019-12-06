Посетители кафе устроили стрельбу в Тюменской области

По данным информагентства, стычка произошла между посетителями кафе «Две звезды». К выяснению отношений присоединились их знакомые, у одного из которых оказался травматический пистолет. Он достал оружие и выстрелил. В результате два человека пострадали. Одного доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.