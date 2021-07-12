Посетители кафе массово отравились в Астрахани

В Астрахани 10 человек попали в больницу в результате отравления после посещения одного из городских кафе. Следователи начали проверку, сообщили на сайте регионального управления СК.

Несколько жителей и гостей Астрахани почувствовали недомогание после того, как посетили кафе, расположенное в Ленинском районе города. Это произошло 8 июля. Впоследствии 10 человек попали в инфекционную клиническую больницу имени Ничоги. У них диагностировали отравление неустановленным веществом. Состояние пациентов оценивается как стабильное.

Следователи осмотрели заведение, изъяли продукцию, смывы со столов и приборов, а также опросили владельца точки. Проверка продолжается. Обстоятельства выясняются.

Городское издание KaspyInfo сообщало, что люди отравились в кафе на улице Савушкина. Среди пострадавших оказались две группы студентов, которые отмечали в заведении выпускной, а также компания молодых людей, которые праздновали день рождения. По неподтвержденным данным, всего могли отравиться 28 человек.

В мае в Дербенте женщина и ребенок насмерть отравились после посещения кафе.