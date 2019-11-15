Посетители фитнес-клуба подрались снарядами

Пользователь Twitter с ником ellenew3 опубликовала видеозапись потасовки в фитнес-центре Ab Salute Gym в английском городе Брентвуд.

Несколько посетителей спортклуба начали драку в тренажерном зале. Один из дерущихся использовал металлический прут в качестве оружия и избил им оппонента.

О последствиях потасовки издание не сообщает. Однако представители фитнес-клуба извинились за инцидент. По их словам, это первый случай драки в их центре за десять лет его существования. Участникам потасовки запретили посещать этот спортивный клуб.