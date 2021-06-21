Посетители аттракциона в Саратове 7 минут провисели в воздухе вниз головой

В городском парке Саратова заклинил аттракцион. Посетители несколько минут провисели в воздухе, рассказал сайт «Аргументы и факты».

Аттракцион «Камикадзе» по задумке задерживается в воздухе на несколько секунд. Однако в саратовском парке произошел сбой — сиденья с людьми продержались в воздухе семь минут. Все это время люди висели вниз головой.

Очевидцы рассказали, что среди людей началась паника. О пострадавших не сообщается.