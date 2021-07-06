Посетителей ТЦ в Перми эвакуировали из-за угрозы взрыва

Посетителей торгового центра «Алмаз» в Перми эвакуировали из-за угрозы взрыва. По словам полицейских, к ним поступил анонимный звонок, который сообщал о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщило Urа.ru.

«Полицейские оградили ТЦ „Алмаз“. Сейчас внутрь здания никого не впускают. Один из сотрудников полиции пояснил, что поступило сообщение о том, что в торговом центре заложена бомба», — заявил корреспондент агентства. Эвакуированный торговый центр расположен на улице Куйбышева, 37.