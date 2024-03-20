20 марта 2024, 17:19
Посетителей ТЦ «Миндаль» под Самарой эвакуировали из-за пожара в здании
Пожар разгорелся на территории торгового центра «Миндаль» в Тольятти. Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось на улице 70 лет Октября. Согласно данным ведомства, на первом этаже здания вспыхнул электросветильник. Огонь распространился на площади 0,5 квадратных метра.
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Сотрудники ТЦ эвакуировали 30 человек и самостоятельно ликвидировали пламя.
Пожары
МЧС РФ
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