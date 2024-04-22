Эксклюзив 22 апреля 2024, 21:01 Посетителей ТРЦ «Миля» на юго-востоке Москвы эвакуировали Срочную эвакуацию объявили в ТРЦ «Миля» на юго-востоке Москвы

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Находящихся в торгово развлекательном центре «Миля» на улице Генерала Кузнецова в московском районе Выхино-Жулебино посетителей и сотрудников попросили срочно выйти на улицу. Что стало причиной эвакуации, пока не известно. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что вышедшие и люди столпились вокруг торгово-развлекательного центра. Часть посетителей ушла в метро.

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Официального подтверждения информации об эвакуации пассажиров пока нет. В пресс-службах столичных главков МЧС и МВД оперативно дать комментарии не смогли.