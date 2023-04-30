Происшествия 30 апреля 2023, 16:36 Посетителей Третьяковской галереи эвакуировали после сообщения о минировании Mash сообщил об эвакуации Третьяковской галереи из-за угрозы взрыва РИА «Новости»

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Работу Третьяковской галереи в воскресенье, 30 апреля, сорвали неизвестные злоумышленники, сообщившие об угрозе взрыва. Сотрудники учреждения попросили всех посетителей выйти на улицу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы опубликовали снимок стоящих около Третьяковской галереи посетителей. По предварительным данным для проверки помещений на место выехали правоохранители.

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Источник «360» в экстренных службах столицы подтвердил сообщение о минировании Третьяковской галереи.

Получить официальный комментарий от пресс-службы музея, полиции или МЧС пока не удалось.

В минувший четверг, 27 апреля, экстренные и силовые службы Москвы провели проверку всех станций метро после сообщений об угрозе минирований. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник, сообщение пришло на электронную почту с предупреждением о подготовке взрыва на одной из станций столичной подземки.